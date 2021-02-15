بصورة وكلمات رومانسية محمد ثروت يتغزل بزوجته في عيد الحب

محمد ثروت وزوجته-أرشيفية
تغزل الفنان محمد ثروت بزوجته ومديرة أعماله منى، معبرًا عن حبه العميق لها بكلمات تحمل في طياتها الكثير من المشاعر الرقيقة، والامتنان لوجودها بحياته.
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محمد ثروت عن زوجته: أنتي اللي عايش علشانها
ونشر "ثروت" صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة يا أجمل إنسانة في حياتي، كل سنة وإنتي منورة حياتي وبيتي، كل سنة وانتي عيني اللي بشوف بيها، كل سنة وانتى حتة من قلبي، بحبك يا أصيلة يا غالية يا أم سليم، ولو عايش عايش عشانك وفي يوم غبتي عني أموت.. عيد حب سعيد عليكي يا شريكة حياتي وروحي بحبك يا منى عمري".
أخر أعمال محمد ثروت
وفي سياق متصل كانت أخر أعمال الفنان محمد ثروت الدرامية مسلسل "اللعبة"، مع كلا من شيكو وهشام ماجد ومي كساب و بيومي فؤاد و ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت الفنانة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، والمسلسل من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.
كما شارك محمد ثروت مؤخرًا في الفيلم السينمائي البعض لا يذهب للمأذون مرتين، مع الفنان كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أيمن وتار.
كما يظهر كضيف شرف في فيلم "الإنس و النمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.
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