بصورة وكلمات رومانسية محمد ثروت يتغزل بزوجته في عيد الحب

تغزل الفنان محمد ثروت بزوجته ومديرة أعماله منى، معبرًا عن حبه العميق لها بكلمات تحمل في طياتها الكثير من المشاعر الرقيقة، والامتنان لوجودها بحياته.

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محمد ثروت عن زوجته: أنتي اللي عايش علشانها

ونشر "ثروت" صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة يا أجمل إنسانة في حياتي، كل سنة وإنتي منورة حياتي وبيتي، كل سنة وانتي عيني اللي بشوف بيها، كل سنة وانتى حتة من قلبي، بحبك يا أصيلة يا غالية يا أم سليم، ولو عايش عايش عشانك وفي يوم غبتي عني أموت.. عيد حب سعيد عليكي يا شريكة حياتي وروحي بحبك يا منى عمري".



