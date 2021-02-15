مفاجأة صادمة بالأرقام.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلي خلال 5 سنوات!!

في 16 يوليو من عام 2016 إنتقل مروان محسن إلي النادي الأهلي قادما من قلعة الدراويش النادي الإسماعيلي، بمبلغ 10 مليون جنية، وتم وضع اللاعب في الفئة الأولي للأجور داخل النادي الأهلي.

ومنذ بداية مروان محسن مع الأهلي فإنه لم يقدم ما يشفع له عند جماهير القلعة الحمراء ودائما يكون هناك إنتقاد له بسبب مستواه الضعيف داخل أرض الملعب، وتزداد الغرابة بسبب إستمراراة داخل أرض الملعب وتفضيلة علي نجوم كبار ولاعبين محترفين أمثال وليد أزارو وماليك أيفونا، والإعتماد عليه بصفة أساسية دون تقديم أي مساهمات مع الفريق.

الضغوطات لا يتحملها مروان محسن ودائما الجماهير تطالب برحيل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء بسبب ضعف مستواه، وهناك من يتحدث عن الأمور الفنية فقط داخل الملعب دون التطرق لحياة اللاعب الشخصية، وهناك غضب من بعض الجماهير تجاه اللاعب ويكون النقد قاسي ولا يتحمل اللاعب أي نوع من أنواع الهجوم.

5 سنوات قضاها مروان محسن داخل جدران النادي الأهلي، وهناك من يدافع عن اللاعب بأنه لديه قيمة فنية داخل أرض الملعب ولا يراها الجمهور العاشق للنادي الأهلي، وهناك من يري أن اللاعب تتم مجاملتة علي حساب نجوم آخرين، ولا أحد يعرف سبب تواجدة داخل القلعة الحمراء حتي الأن.

الأرقام وحدها هي التي تحدد إمكانيات اللاعب، ويكون لها سبب واضح في الكشف عن أهمية اللاعب داخل ارض الملعب، فالمدة الكبيرة التي تواجد فيها مروان محسن مع الأهلي سنقوم بطرح عدد المباريات التي لعبها اللاعب وعدد الأهداف التي أحرزها خلال 5 سنوات كاملة.

قبل الحديث عن الإحصائية والتي ستكون صادمة لعشاق القلعة الحمراء، ولكنها جاءت بعد بحث دقيق لكل مباريات اللاعب مع النادي الأهلي وفي جميع البطولات التي شارك فيها مع الفريق.

مسيرة مروان محسن مع الأهلي

لعب مروان محسن مع النادي الأهلي 95 مباراة، خلال 5 سنوات، بواقع 19 مباراة كل موسم، وستمكن اللاعب أن يسجل 20 هدف فقط خلال السنوات الخمس، بواقع 4 أهداف كل موسم، فكيف تكون هذه أرقام المهاجم الأول للنادي الأهلي خلال 5 سنوات كاملة، الجميع يتحدث أن اللاعب له دعم خفي داخل النادي الأهلي ويتواجد بإستمرار سواء كان له أهمية فنية أم لا.

الأرقام تتحدث عن نفسها، النادي الأهلي الذي لعب له نجوم كبار في مركز المهاجم وتمكنوا من تسجيل العديد من الأهداف، شاء القدر ان يكون المهاجم الأساسي للفريق يسجل كل موسم 4 أهداف، ويتم الطلب من الجمهور الصبر علي اللاعب بحجة عدم التوفيق، وهناك حاله مشابهة لمروان محسن وهو المهاجم الأنجولي أمادو فلافيو، فخلال الموسم الأول له مع القلعة الحمراء سجل هدف واحد عن طريق الصدفة البحتة فقط، ولكن أنفجر اللاعب بعد هذا الموسم وتمكن أن يسجل العديد من لأهداف وأن يحقق لقب هداف الدوري وساهم في صعود الفريق لبطولة كاس العالم للأندية، ورحل وهو نجم كبير وظل المهاجم الأبرز في تاريخ الأهلي.

عندما يتعاقد الأهلي مع أي مهاجم وتكون حالتة مشابهة لمروان محسن، فالجميع يطلب رحيل اللاعب، وآخرهم اللاعب السنغالي اليو بادجي والذي يمتلك مقومات النجاح في هذا المركز ولكنه رحل سريعا بسبب عدم الإستفادة الفنية وعدم الإقتناع به، وأيضا هناك وليد أزارو المهاجم المغربي، فلم تشفع له جائزة هداف الدوري المصري ورحل عن الفريق بحجة إضاعتة للأهداف، فرحل ولم يجد الأهلي ضالتة في المهاجم الأساسي الذي يحرز الأهداف بإستمرار.

ربما سبب تعاقد الأهلي مع مروان محسن هو تامر النحاس وكيل اللاعبين، لأن معظم اللاعبين الذين ينتقلوا للنادي الأهلي يكون وكيلهم النحاس، وأيضا سبب تواجد مروان محسن داخل الفريق بسبب والده الكابتن محسن ثروت، والذي كان يلعب في صفوف الأهلي في عصر الكابتن طه إسماعيل، والذي كان قد خرج منذ فترة قصيرة وهاجم إسماعيل بسبب إنتقادة لمروان محسن في إحدي مباريات القمة بين الأهلي والزمالك.

وأخيرا.. مروان محسن لم يتمكن من تسجيل أي هدف حاسم خلال 5 سنوات مع النادي الأهلي، وجميع الأهداف في فرق صغيرة، ويعتبر أهم هدف فقط هو هدفة في مرمي الوداد المغربي العام المضي في بطولة دوري أبطال أفريقيا فقط خلال مباراة العودة.