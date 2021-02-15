احصائيات.. ماذا قدم الأهلي والزمالك بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا ؟

يفتتح الأهلي مشواره بدوري المجموعات الإفريقي بمواجهة المريخ السوداني، في تمام التاسعة من مساء غد، الثلاثاء، علي ملعب القاهرة الدولي.

ولعب الزمالك أولى مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، أمام مولودية الجزائر وأنتهت نتيجة المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين ليفقد الفارس الأبيض أول نقطتين علي أرضه.

يستعرض "دوت الخليج" في هذا الإطار تاريخ مشاركات الأهلي والزمالك في دور المجموعات الإفريقي منذ إعلان النظام الجديد للبطولة.

مشاركات الأهلي والزمالك في البطولات السابقة

الأهلي

خاض الأهلي 17 مشاركة في دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا خلال السنوات الماضية منذ إعلان الكاف النظام الجديد للبطولة: 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 – 2020.

الزمالك

بينما شارك الزمالك في 10 مرات بدور المجموعات الإفريقي من دوري أبطال إفريقي خلال أعوام: 1997- 2002 - 2005 - 2008 - 2012 - 2013 -2014- 2016 - 2017 - 2020.

صعود الفريقين وإنجازات القطبين

بطولات وإنجازات الأهلي

خلال الـ 17 مشاركة بدور المجموعات الإفريقي حصد المارد الأحمر صدارة المجموعة في 7 مناسبات، بينما صعد الأهلي للدور الثاني محتلا المرتبة الثانية في 7 مرات أيضا، فيما لم يستطع الأهلي الصعود بإحتلاله المركز الثالث في مرتين، بينما تزيل الفريق الأحمر مجموعته في بطولة واحدة.

حقق الأهلي الإنتصار في 47 مباراة، بينما تلقى المارد الِأحمر الخسارة في 24 مواجهة، وكان التعادل حاضرا في 31 مناسبة.

سجل مهاجمي الأهلي 147 هدفا في دوري المجموعات، بينما أهتزت شباك المارد الأحمر بـ 89 هدفا.

حقق الأهلي خلال المشاركات السابقة اللقب في 7 مرات أخرها الموسم الماضي، علي حساب الزمالك في نهائي البطولة بثنائية مقابل هدف.

إنجازات وبطولات الزمالك

أحتل الزمالك صدارة ترتيب المجموعة في مناسبة وحيدة من 10 مواجهات للفريق الأبيض، بينما وقع في المرتبة الثانية من دور المجموعات في 4 مناسبات إفريقية، وخرج من البطولة بعد إحتلاله للمركز الثالث في مرتين، بينما تزيل ترتيب مجموعته في 3 مرات.

حقق الفارس الأبيض الفوز في 18 مباراة بدور المجموعات، بينما تلقى الهزيمة في 24 مواجهة، وتسيد التعادل أحداث المواجهة في 16 مباراة.

سجل مهاجمي الزمالك 62 هدفا، بينما أستقبلت شباك القلعة البيضاء 70 هدفا خلال مشاركات الفريق الأبيض بالمواجهات الإفريقية السابقة بدوري المجموعات.

خلال تلك المواجهات الـ 10 والتي صعد من خلالها الفارس الأبيض في 5 مرات، حقق الزمالك البطولة في مرة واحدة كانت عام 2003.