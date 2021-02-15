محمد بن كومان يفتتح المؤتمر العربي العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية..غدًا

فيما أشارت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، أنه سيشارك في هذا المؤتمر الذي سيعقد عبر الدائرة التلفزيونية رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية وممثليهم في الدول العربية، فضلًا عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وجاء ذلك وفقًا لما نقله المكتب العربي للتوعية الأمنية التابع للمجلس بالقاهرة.



القضايا المقرر مناقشتها ب المؤتمر العربي العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عددًا من القضايا الهامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها:

. تجارب الدول الأعضاء في مجال الحد من تفشي فيروس كورونا داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية.

. تجاربها في مجال العمل في هذه المؤسسات والجهود المبذولة لتطويرها.

. وواقع اعتماد الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية في الدول العربية.

. التصنيف النموذجي للمؤسسات العقابية والإصلاحية.

. تصور تصنيف نزلاء هذه المؤسسات.

. مناقشة مقاييس لتحديد درجة خطورة نزلاء تلك المؤسسات.

وفي نفس السياق سوف ترفع الأمانة العامة، توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، من أجل اتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.