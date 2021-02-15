محمد بن كومان يفتتح المؤتمر العربي العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية..غدًا

محمد بن علي كومان-أرشيفية
ينطلق المؤتمر العربي العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، غدًا الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021، على أن يفتتحه الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.
فيما أشارت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، أنه سيشارك في هذا المؤتمر الذي سيعقد عبر الدائرة التلفزيونية رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية وممثليهم في الدول العربية، فضلًا عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وجاء ذلك وفقًا لما نقله المكتب العربي للتوعية الأمنية التابع للمجلس بالقاهرة.
القضايا المقرر مناقشتها بالمؤتمر العربي العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحيةومن المقرر أن يناقش المؤتمر عددًا من القضايا الهامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها:
. تجارب الدول الأعضاء في مجال الحد من تفشي فيروس كورونا داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية.
. تجاربها في مجال العمل في هذه المؤسسات والجهود المبذولة لتطويرها.
. التصنيف النموذجي للمؤسسات العقابية والإصلاحية.
. تصور تصنيف نزلاء هذه المؤسسات.
. مناقشة مقاييس لتحديد درجة خطورة نزلاء تلك المؤسسات.
وفي نفس السياق سوف ترفع الأمانة العامة، توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، من أجل اتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
يذكر أن الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، افتتح يوم الخميس الماضي المؤتمر العربي السادس لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية، والذي شارك فيه مدراء إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثلوهم في الدول العربية، فضلا عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
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