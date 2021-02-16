صور.. دفاع النواب تكرم وزير الأوقاف لدوره فى مواجهة الفكر المتطرف

جدة - نرمين السيد - كرَّمت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب كمال عامر،، وحضور النائب أحمد العوضى وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده فى تحصين المنابر من الدخلاء وغير المؤهلين، ومواجهة الفكر المتطرف، ودوره فى تأهيل وتدريب الأئمة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى التأليف والترجمة والنشر، وجهوده فى تفعيل دور مصر الريادى فى نشر الفكر الوسطى، مشيدين بإصدارات وزارة الأوقاف المتميزة فى هذا المجال.





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