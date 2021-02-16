إعادة انتخاب مصر مقررا للجنة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير محمد إدريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، بحسب بيان لوزارة الخارجية، نشرته عبر موقع "فيسبوك"، بأن إعادة انتخاب مصر مُقررًا للجنة يعكس دور مصر النشط فى حفظ السلام.

وأكد السفير إدريس، فى بيان مصر أمام اللجنة أهمية الدور النبيل لحفظة السلام، مُثمنًا تضحياتهم الغالية من أجل إحلال السلام فى العالم المضطرب.

كما تقدم بتحية إجلال وإعزاز للأرواح الطاهرة لشهداء حفظ السلام، مؤكدًا أن ذكراهم ستظل حاضرة فى القلوب والعقول، كما أعرب عن القلق إزاء ما شهدته الفترة الأخيرة من ارتفاع ملحوظ فى عدد ضحايا حفظ السلام نتيجة أعمال عدائية، مُشددًا على ضرورة بذل الجهود الممكنة لضمان التأمين الملائم لقوات حفظ السلام فضلاً عن محاسبة مُرتكبى تلك الأعمال المُشينة.

ونوة السفير إدريس، إلى تداعيات جائحة "كوفيد – 19" التى طالت عمليات حفظ السلام، وضاعفت من صعوبات وتعقيدات بيئات حفظ السلام، مثمنا جهود الأمم المتحدة التى ساهمت فى الحد من انتشار الإصابات فى الميدان، والاستجابة الفعالة للحالات المصابة.

وأكد أهمية المشاورات الجارية حول تطعيم حفظة السلام ضد فيروس كورونا، مُشيرًا إلى ضرورة ضمان النفاذ السريع والعادل والمنصف للقاح لصالح جميع حفظة السلام دون تمييز.

وعرض السفير إدريس، كذلك الأولويات المصرية التى تضمنت تعزيز أمن وسلامة حفظة السلام، وتعزيز الترابط والتكامل بين حفظ وبناء السلام، لا سيما فى إطار رئاسة مصر الحالية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلم، ودعم المقاربة الشاملة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام وفقًا للرؤية التى تضمنتها "خارطة طريق القاهرة"، وتأكيد أولوية الحلول السياسية للنزاعات وضرورة تبنى عمليات حفظ السلام استراتيجيات سياسية واضحة ومحددة زمنيًا، وزيادة المُشاركات النسائية فى حفظ السلام، وتعميق الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى فى حفظ السلام.