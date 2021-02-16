سفيرنا ببوركينا فاسو يبحث مشاركة مصر فى مؤتمر الشباب والريادة الفرانكفون

جدة - نرمين السيد - التقى إبراهيم عبدالعظيم الخولى، السفير المصرى فى واجادوجو، مع Dominique Marie André NANA وزير الرياضة البوركينى، وبحثا المشاركة المصرية فى الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر وزراء الشباب والريادة الفرانكفون، والتى تُعقد فى العاصمة البوركينية واجادوجو، خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير.





كما عبر السفير الخولى، خلال اللقاء عن ترحيب مصر باحتراف حوالى أربعين لاعب كرة قدم بوركينى فى الدورى العام المصرى، فى حين أعرب الوزير البوركينى عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر فى مجالى الطب الرياضى والمنشآت الرياضية. ومن جانب آخر، التقى السفير الخولى مع Salifo Tiemtore وزير الشباب وريادة الأعمال والتوظيف، للتشاور حول سُبل تقديم الخبرة المصرية فى مجال ريادة الأعمال وتأسيس ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، خصوصا العاملة فى المجالات التكنولوجيا الحديثة وعلوم الحاسب، وكذلك تقديم الدعم اللازم فى مجالات الحرف والصناعات اليدوية وتشغيل وتدريب الشباب. ودعا الوزير البوركينى رواد الأعمال المصريين للدخول على منصات العمل الافتراضية التى تطلقها وزارته لتبادل الخبرات مع نظرائهم البوركينيين.

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