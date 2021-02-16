انت الان تتابع تفاصيل خبر المالية تُعلن مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 الجديدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط بالإعلان عن مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021، وذلك وفق الخطة المحددة سابقاً لتنظيم عملية الصرف وتقسيم جميع الموظفين العاملين بالدولة إلى ثلاث مجموعات، كل مجموع ترف في يوم محدد لعدم التزاحم على مكاينات الصرف، تطبيقاً للإجراءات الإحترازية اللازمة لعدم انتشار فيروس كورونا.

مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 الجديدة

كما أنه تم تشكيل لجنة لدراسة تحسين مرتبات وأجور العاملين بالدولة، للتغلب على الظروف المعيشية الصعبة ورفع المستوى المعيشي لهم، ووفق مقترحات اللجنة، فسوف يتم صرف العلاوة الدورية للموظفين في يوليو القادم بالإضافة إلى حافز خاص حول الدرجة الظيفية لكل موظف والذي يصل إلى 375 جنيه شهرياً للدرجة الممتازة، ويبدأ بـ150 جنيه للدرجة الرابعة.

وحول مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 الجديدة فقد أعلنت وزارة المالية بأنه سوف يتم تقديمها 24 ساعة، لتتم عملية الصرف بدء من يوم 23 فبراير الجاري بدلاً من يوم 24، على أن يتم الصرف في اليوم الأول للوزارات والهيئات التالية.

وزارة الداخلية.

الزراعة.

الإسكان.

الآثار.

البيئة.

الصناعة.

الطيران المدني.

الثقافة.

السياحة.

البترول.

التجارة.

الأوقاف.

ومديريات الإسكان والمرافق.

الشؤون الصحية.

التضامن الاجتماعي.

التموين.

الطرق والنقل.

القوى العاملة.

التجارة.

ويوم 24 فبراير سوف تتم عملية الصرف للوزارات والهيئات التالية.

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

التخطيط.

التنمية المحلية.

وزارة العدل.

الكهرباء.

بالإضاف إلى الهيئات التابعة لها وهم.

النيابة العامة.

هيئة النيابة الإدارية.

هيئة قضايا الدولة.

المحكمة الدستورية العليا.

الجهاز المركزي للمحاسبات

وفي يوم 25 فبراير سوف تقوم باقي الوزرارات والهيئات بصرف رواتبهم.

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