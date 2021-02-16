نشرة أخبار مجلس النواب تستعرض أبرز القضايا والملفات البرلمانية اليوم الاثنين

تستعرض نشرة أخبار مجلس النواب، عددًا من القضايا والملفات البرلمانية المهمة، والذى يأتى على رأسها، موافقة البرلمان برئاسة المستشار حنفى جبالى، على لائحة الشيوخ، غدًا، ويقر مقترح زعيم الأغلبية بعدم إعفاء الأعضاء من الضرائب.

وجاء فى الخبر الأول، ما شهدته الجلسة العامة، للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي انتقادات حادة من أعضاء المجلس للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، بسبب تغيبه عن حضور الجلسات، وسط مُطالبات بتطبيق اللائحة عليه، وذلك علي خلفية تصريحات النائب مصطفي بكري، والذي نقل عن علي عبد العال، استياءه من عدم رئاسته لمجلس النواب من جديد في الفصل التشريعي الثاني.

وأيضًا، ما يتعلق بموافقة مجلس النواب بشكل نهائي علي لائحة مجلس الشيوخ، بعد إقراراها فى المجموع بجلسة اليوم الاثنين، والتى تضمنت حذف نص الإعفاء الخاص بالضرائب بمقترح من النائب أشرف رشاد وذلك في طلب تعديله على نص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، كاشفا عن أن حزب مستقبل وطن عقب إقرار تلك المادة، سيتقدم بطلب رسمي إلى المجلس لتعديل المادة ذاتها بالنسبة لأعضاء النواب، بعدم إعفاءهم من الضرائب أيضا في المادة 428 بلائحة مجلس النواب.

مصادر لـتحيا مصر تؤكد دعوة رئيس الوزراء للقاء رؤساء اللجان

هذا وتحدثت مصادر إلى دوت الخليج، بشأن دعوة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، للقاء رؤساء اللجان النوعية الـ25 لمجلس النواب، غدا الثلاثاء، وذلك في إطار التواصل الفعال بين السلطة التنفيذية والتشريعية للنقاش والحوار بجميع الملفات التى تشغل المواطن وتضعها الحكومة علي عاتقها بالتنسيق مع مجلس النواب.

يأتي ذلك بعد لقاء رئيس مجلس الوزراء اليوم بهيئي لجنة الإسكان والإدارة المحلية، للنقاش والحوار بشأن اشتراطات البناء، وهو الملف الذي يشغل بال المواطن خلال الفترة الأخيرة، وتداعياته علي الواقع المصري بعد إشكاليات مخالفات البناء التى تواجهها الدولة المصرية بصرامة.

هذا ومن المقرر أن يوافق مجلس النواب، غدا، بشكل نهائي علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018" ، كما سيتم مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.