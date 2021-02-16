رئيس مياه مطروح يتفقد تمركزات معدات مواجهة الأمطار

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد رئيس شركة مطروح، التنسيق مع كافة الجهات المعنية، والعمل وفقا لخطة الطوارئ بالشركة على مدار الساعة.

ومن جانبه، قال المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه تم مراجعة مناطق تمركزات المعدات والسيارات والبدلات بالمناطق والمحاور الرئيسية، وتواجد فرق الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد بالخط الساخن 175 لاستقبال أى بلاغات تتعلق بتجمعات مياه الأمطار بالإضافة إلى شكاوى الصرف الصحى.

وأوضحت الشركة القابضة، فى بيان لها، بدء تنفيذ خطة الطوارئ بالقاهرة والجيزة، ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط الأمطار.