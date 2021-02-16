وزير التعليم العالى عن دعوات انتهاء العام الدراسى : لا يعنى لنا أى شىء

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على الجدل المثار بسبب قرار استئناف الدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد يوم السبت 27 فبراير الجارى، فى ظل جائحة كورونا.





وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر": "نحن نعمل ولسنا متوقفين عند طلاب يريدون انتهاء العام الدراسى وهذا لا يعنى لنا أى شىء".

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار: "لا يمكن أن يتساوى فى النهاية المجتهد مع الضعيف مع الذى لا يريد أن يذاكر، وسوف أُسأل أمام الله عن ذلك، ولا بد من أن يمتلك الطالب جرعات تعليمية تؤهله إلى الانتقال من سنة دراسية إلى التى تليها".

وتابع: "كل القرارات التى اتُّخِذت كانت واضحة جدًا، وهى طبقًا لمعطيات وزارة الصحة وهى المسؤولة الأولى عن التعامل مع الوضع الوبائى لـ جائحة كورونا من خلال لجنة تشترك فيها معظم الوزارات وهى تدير الأزمة بنجاح".