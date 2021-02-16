وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر": "نحن نعمل ولسنا متوقفين عند طلاب يريدون انتهاء العام الدراسى وهذا لا يعنى لنا أى شىء".
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار: "لا يمكن أن يتساوى فى النهاية المجتهد مع الضعيف مع الذى لا يريد أن يذاكر، وسوف أُسأل أمام الله عن ذلك، ولا بد من أن يمتلك الطالب جرعات تعليمية تؤهله إلى الانتقال من سنة دراسية إلى التى تليها".
وتابع: "كل القرارات التى اتُّخِذت كانت واضحة جدًا، وهى طبقًا لمعطيات وزارة الصحة وهى المسؤولة الأولى عن التعامل مع الوضع الوبائى لـ جائحة كورونا من خلال لجنة تشترك فيها معظم الوزارات وهى تدير الأزمة بنجاح".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم العالى عن دعوات انتهاء العام الدراسى : لا يعنى لنا أى شىء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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