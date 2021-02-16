صور .. تفاصيل رحلة القبض على صاحب واقعة الحمار إلى الإفراج عنه

جدة - نرمين السيد - أفرجت أجهزة الأمن بالمنيا عن بهاء الدين على محمد على، وشهرته "بهاء العمدة"، والذى اشتهر إعلاميا بـ "صاحب واقعة الحمار"، بعد أن جرى التحفظ عليه داخل نقطة شرطة "قلوصنا" التابعة لمركز سمالوط بالمنيا مساء أمس الإثنين.





وجاء التحفظ على بهاء العمدة للتحقق من هُويته خلال رحلته التى امتطى فيها "حمار"، والتى انطلقت من محافظة الجيزة فى طريقه إلى أسوان، لتوثيق عادات وتقاليد أبناء الصعيد فى كتاب يجمع تلك العادات والتقاليد.

وفى تصريحات له، قال بهاء الدين محمد على 29 عاما، "صاحب واقعة الحمار"، إن ضابط نقطة شرطة قلوصنا التابعة لمركز سمالوط، طلب التحفظ عليه هو وحماره، مضيفا أنه بعد التعرف على هويته تم إخلاء سبيله من نقطة الشرطة.

أضاف أنه من أبناء محافظة سوهاج، وتحديدًا مركز المنشأة، وقرر خوض تجربته لتوثيق عادات وتقاليد أهالى الصعيد، موضحًا أن رحلته بدأت قبل 8 أيام، وتحديدًا يوم 6 فبراير الجارى، وبدأت من محافظة الجيزة، حتى وصل أمس الإثنين إلى مركز سمالوط، مشيرًا إلى أن رحلته قد تستغرق شهرًا كاملًا حتى الوصول إلى محافظة أسوان جنوبًا.

وأشار بهاء العمدة إلى أن الصعيد على الرغم من أنه إقليم واحد، إلا أن كل محافظة لها لهجتها الخاصة وعادات وتقاليد أهلها الذى يختلفون عن جيرانهم داخل المحافظات الأخرى، وأن هدف رحلته توثيق تلك العادات واللهجات، وكذلك بطولات تلك القرى.

وكشف صاحب واقعة الحمار عن تعرضه لصعوبات خلال رحلته، تمثلت فى رفض أهالى بعض القرى من استضافته، أو المبيت داخل قراهم، كما أشار إلى استضافة أهالى قرى أخرى له واستضافته وتقديم له المآكولات والشراب والمبيت له.

ولفت إلى أن أبرز ما رصده خلال رحلته من محافظة الجيزة حتى مركز سمالوط داخل محافظة المنيا، التعرف على سبب تسمية بعض البلدان، ومنها الحوامدية نسبة إلى قبيلة الحوامد.