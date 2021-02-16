خفيفة ومتوسطة وغزيرة .. أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن منخفض جوى قادم من قبرص يضرب البلاد اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وبعد غد الخميس، مع انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ما يزيد الإحساس بالبرودة، بالإضافة إلى سقوط الثلوج على سانت كاترين، حيث تصل فيها درجات الحرارة إلى تحت الصفر.





وقالت الأرصاد، فى بيان لها، إنه يسود اليوم الثلاثاء طقس بارد نهارًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية ومائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، بينما يكون دافئا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء،مع وجود نشاط للرياح على جميع الأنحاء. طقس اليوم وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية والسويس والإسماعيلية والشرقية والغربية والمنوفية". وتسقط أمطار غزيرة رعدية وطقس بارد على "السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكقر الشيخ والدقهلية". بينما تتكون الثلوج على وسط سيناء، وخصوصا سانت كاترين، وتسقط أمطار متوسطة مصحوبة بالبرد أحيانًا على العريش ورفح ورأس سدر.

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