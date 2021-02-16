جدة - نرمين السيد - يأتى هذا بسبب توقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع الأمواج من 4 إلى 6 أمتار، حيث ناشد المحافظ الصيادين، بعدم الخروج فى رحلات صيد، حفاظًا على حياتهم، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح.
وأكد محافظ كفر الشيخ، على رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة أى تغيرات مناخية، واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار من محافظ كفر الشيخ بسبب الطقس السيئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.