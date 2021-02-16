قرار من محافظ كفر الشيخ بسبب الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا بسبب توقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع الأمواج من 4 إلى 6 أمتار، حيث ناشد المحافظ الصيادين، بعدم الخروج فى رحلات صيد، حفاظًا على حياتهم، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة أى تغيرات مناخية، واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر.