فيديو .. سها بهجت : مبادرة قروض السياحة ستنتهى فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار، والمتحدث باسم الوزارة، إن مبادرة قروض السياحة كانت مقدمة من البنك المركزى منذ البداية لدعم العاملين بهذا القطاع، وهم الأكثر تضررا إثر تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن ما تم إتاحته هو 3 مليارات جنيه.





وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هذه المبادرة قائمة منذ فترة ولكن الإضافة الجديدة هو أنه تم تحديد مبلغ 30 مليون جنيه بحد أقصى للعميل الواحد وهو صاحب عمل أو منشأة سياحية، و40 مليون جنيه للعميل الذى لديه أكثر من شركة أو عمل.

وأرجعت المتحدثة باسم وزارة السياحة، سبب تعديل بنود المبادرة إلى أنه لم يكن من المتوقع أن يطول أمد جائحة كورونا، موضحة أن التعديل يشمل أن يكون التنفيذ على ثلاثة أعوام متضمنة فترة سماح لمدة عام، وفترة سحب ثلاثة أشهر، كما يتم السداد على عامين بعد فترة السماح.

وأكدت أن فترة سريان المبادرة ستنتهى إما فى يونيو 2021، أو باستنفاد المبلغ المخصص للمبادرة، أو أن يكون العميل قد سدد قيمة القرض، أيهم أقرب، لافتة إلى أن فترة السماح ستمتد إلى إلى ديسمبر 2021 وأن أول قسط سيُسَدَّد فى المبادرة سيكون فى نهاية 2022.

وتابعت: "ستكون فائدة القروض خمسة بالمئة لكى يستطيع أصحاب الأعمال أن يدفعوا العاملين والاحتفاظ بهم فى ظل هذه الظروف".