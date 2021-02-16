لو تعطلت عربيتك خلال المطر .. اعرف أرقام الإغاثة المرورية

جدة - نرمين السيد - خصصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية للمرور، أرقاما للاتصال بها، خلال الساعات الماضية والتى من المتوقع أن تسقط فيها أمطار متفاوتة الشدة على جميع أنحاء الجمهورية.





وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000. وعلى صعيد متصل، يشارك رجال مرور القاهرة، وأيضا الأجهزة المعاونة من محافظة القاهرة، لتوفير سيارات الشفط، وتم تخصيص أرقام للإغاثة هى "136_ 01155554444 وعلى صعيد متصل، تم تخصيص خط ساخن لـ مرور الجيزة للإبلاغ عن أى معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444 تجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114.

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