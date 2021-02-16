طقس الثلاثاء .. انخفاض حاد لـ درجات الحرارة وسقوط أمطار .. القاهرة 14

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس بارد نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء مع رياح نشطة، فيما يسود ليلا، طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء.





ويتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسماعيلية، والسويس، والفيوم، وبنى سويف"، وأمطار غزيرة على "السلوم، ومطروح، والإسكندرية، ورشيد، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية". طقس اليوم وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية "العريش، رفح، رأس سدر، سانت كاترين"، بالإضافة إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من 3,5 متر الى 5,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 14 07 الإسكندرية 13 08 وادى النطرون 13 07 طنطا 14 07 شبين الكوم 13 07 دمنهور 13 08 بلطيم 13 08 مطروح 12 07 السلوم 11 06 سيوة 15 06 بورسعيد 16 09 دمياط 16 08 الزقازيق 14 07 المنصورة 13 07 الإسماعيلية 15 08 السويس 14 08 العريش 18 09 رفح 18 09 رأس سدر 20 10 نخل 19 07 نويبع 23 11 طابا 21 09 كاترين 12 02- الطور 23 10 شرم الشيخ 24 11 الغردقة 24 11 مرسى علم 24 12 الفيوم 16 06 بنى سويف 16 06 المنيا 16 05 أسيوط 17 05 سوهاج 20 06 قنا 21 07 الأقصر 22 07 أسوان 24 08 ادفو 24 08 أبوسمبل 24 08 الوادى الجديد 21 08 حلايب 28 18 شلاتين 30 17

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