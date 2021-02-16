فيديو .. أحمد كريمة يوجه رسالة لـ مفسرى الأحلام : اتقوا الله

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال حوار مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "أناشد من يجترؤون على الرؤى والأحلام أن يتقوا الله فى الناس لأنها أمانة".
وأضاف الدكتور أحمد كريمة أن هناك حديثًا فى صحيح البخارى يوضح أمانة التعرض لهذا الباب من العلم، وهو قول النبى صلى الله عليه وسلم هن الرؤيا: "هى جزء من 46 جزءًا من النبوة".
وتابع: "هذا الحديث بمنطوقه ومفهومه يدل على أن لو كذب إنسان على الله والرسول وأخذ يؤول تأويلات خاطئة للناس متقاضيًا عنها أجرًا فإن هذا الرجل مناقض للنبوة".
وأوضح أستاذ الفقه المقارن أن البعض يستخدم فى تأويل الرؤى أشياء محرمة شرعًا مثل التنجيم، مشيرًا إلى أنه لا علاقة لتأويل الرؤى بحساب النجوم وما إلى ذلك.
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