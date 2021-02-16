جدة - نرمين السيد - القاهرة يبدأ وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قريشى زيارة لمصر تستمر 3 أيام، يجرى خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين. القاهرة تعقد اللجنة الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب اجتماعها التاسع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى إطار التحضير لأعمال الدورة العادية الـ54 لمجلس وزراء الصحة العرب، ومكتبه التنفيذى المقرر عقدهما يومى 14، و15 مارس المقبل. القاهرة تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ندوة للرأى بعنوان "أخلاق الإسلام فى التعامل مع الكبار وذوى الهمم. القاهرة يفتتح الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب المؤتمر العربى العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية. سوتشى تنطلق فى مدينة سوتشى الروسية أعمال الجولة الـ 15 من مباحثات "مسار أستانا" الخاصة بالأزمة السورية، بمشاركة روسيا، وإيران، وتركيا، لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية فى سوريا. فيينا تبدأ آن ليند وزيرة خارجية السويد والرئيس الحالى لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى، زيارة رسمية إلى جورجيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.