مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 16-2-2021 عدد كبير من المباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة الأهلى مع المريخ السودانى فى دورى أبطال أفريقيا، كما يستضيف برشلونة الإسبانى على ملعبه باريس سان جيرمان كما يواجه ليفربول منافسه لايبزيج الألمانى فى دور الـ 16 لمنافسات دورى أبطال أوروبا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
برشلونة X باريس سان جيرمان – الساعة العاشرة مساءً على قناةbeIN Sports HD 1
لايبزيج X ليفربول – الساعة العاشرة مساءً على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الأهلي X المريخ - الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports HD 7
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
البنك الأهلي X مصر المقاصة – الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة ON SPORT 1
مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
سموحة X دكرنس الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة ON SPORT 2
مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة
غانا X تنزانيا الساعة السادسة مساءً
جامبيا X المغرب الساعة التاسعة مساءً
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