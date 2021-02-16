توجيهات الرئيس بـ تنمية وسط وشمال سيناء .. أهم مانشيتات صحف الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "السيسى "استصلاح أراضى سيناء بمياه محطة بحر البقر"، أبرزت صحيفة الجمهورية ما جاء فى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور محمد شارك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضى قوله إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية وسط وشمال سيناء، خاصة ما يتعلق باستصلاح وزراعة الأراضى بالمياه المنصرفة من محطة بحر البقر.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس وجه بتحقيق التنسيق والتكامل ما بين جهات الدولة لا سيما قطاعات العمل المشترك من الرى والزراعة للإسراع فى الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الاستراتيجى ولمردوده الهام على جهود الدولة فى التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء.

وأبرزت صحيفة الأهرام تحت عنوان "الرئيس: محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعى فى الساحل الشمالى بطاقة 6 ملايين متر مكعب"، توجيهات الرئيس السيسى بالبد الفورى فى إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعى بمنطقة الحمام بالساحل الشمالى بطاقة 6 ملايين متر مكعب من المياه يومى بهدف استصلاح وزراعة حوالى 500 ألف فدان غرب الدلتا، فى إطار استراتيجية الدولة للتوسع فى الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، وتطوير منطقة الصحراء الغربية، وتكوين مجتمعات زراعية وسكانية جديدة ترتكز على الإنتاج والتصنيع الزراعى، مشيرة إلى أنه من المقرر تجميع ونقل مياه المصارف الزراعية بمنطقة شمال الدلتا إلى محطة المعالجة بالحمام عن طريق شق مسار بطول 120 كم.

وتحت عنوان " الرئيس يوجه بسداد ديون طفلة الفيوم وعلاج والدتها"، أشارت صحيفة "الأخبار" للفتة الإنسانية للرئيس السيسى التى تجلت فى توجيهاته بالمساهمة فـى ســـداد الــديــون المتراكمة على أسرة الطفلة شهد عصام 13 عاما، إضافة إلى توفير تروسيكل حديث ليعمل عليه أخوها الأكبر، وإقامة مشروع متناهى الصغر للأسرة يدر لها دخلا شهريا.

وذكرت الصحيفة أنه تقرر كذلك دراســة إلحــاق شهد بالتعليم المجتمعى وتحمل مصاريف علاج الأم من خـلال إحــدى الجمعيات الأهلية، وتوفير كـرسـى متحرك لمساعدتها على الحركة حـيـث تـعـانـى من شلل نصفى، وقـــد تم نقل الأم بواسطة سيارة إسعاف مجهزة لمستشفى الشيخ زايـد التخصصى لمتابعة حالتها الصحية، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة تجاهها.

وأبرزت الصحف الصادرة اليوم، انفراد وكالة أنباء الشرق الأوسط بزيارة الوفد المصرى برئاسة السفير محمد ثروت للعاصمة طرابلس أمس للقاء وزير الخارجية فى حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة؛ لبحث ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية ومختلف موضوعات تفعيل العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وتحت عنوان "جهود مصرية لإعادة الفلسطينيين والإسرائيليين للمسار التفاوضى"، سلطت "الجمهورية" الضوء على الاتصال العاتفى الذى تلقاه وزير الخارجية سامح شكرى أمس من المبعوث الأممى الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط تور وينسلاند.

ونقلت عن المتحدث باسم الوزارة السفير أحمد حافظ قوله إن الوزير شكرى تطرق إلى الجهود المصرية المبذولة خلال الفترة الأخيرة من أجل خلق البيئة المواتية لإعادة انخراط الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى فى المسار التفاوضى وما شهدته من تكثيف للتشاور مع الشركاء الإقليميين والدوليين عبر عدة مسارات كان آخرها الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة على المستوى الوزارى.

وتحت عنوان "النواب يلغى إعفاء مكافأة "الشيوخ" من الضرائب" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الجلسة العامة لمجلس النواب أمس شهدت جدلا واسعا حول المادة الخاصة بإعفاء مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب.

أخبار الصحف اليوم

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس كان قد وافق على تعديل نص المداة 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ التى تتعلق بإعفاء مكافئات نواب مجلس الشيوه من الضرائب.

وذكرت أن المجلس وافق أمس على مجموع مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة اليوم.

وتحت عنوان "240 مليون دولار من اليابان لتعزيز التحول للطاقة النظيفة"، أبرزت "الأخبار" توقيع وزارتى التعاون الدولى، والمالية، اتفاقا مع الحكومة اليابانية لتمويل ميسر بقيمة 25 مليار ين يابانى، بما يعادل 240 مليون دولار، فى إطار تمويل سياسات التنمية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة ودعم الموازنة.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة رانيا المشاط، تأكيدها أن التوقيع جاء عقب مفاوضات امتدت طوال العام الماضى رغم جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق التى اتخذتها جميع دول العالم، وأشارت إلى أن الاتفاق على هذا التمويل يعكس أطر التعاون الاستراتيجى بين مصر واليابان التى تتنوع فى العديد من القطاعات بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وذكرت الصحيفة أن المشاط أوضحت أن محفظة التعاون الجارية مع الجانب اليابانى تخدم العديد من القطاعات التنموية فى مصر على رأسها الكهرباء والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى وكذلك السياحة والآثـار، وتبلغ قيمة المحفظة الجارية 2.71 مليار دولار فى 14 مشروعا.

وتحت عنوان " منخفض جوى شديد البرودة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة"، أبرزت صحيفة "المصرى اليوم" رفع وزارة التنمية المحلية والمحافظات من استعدادادتها لمواجهة موجة الطقس السئ المحتملة.

ونقلت الصحيفة عن هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بأن تتأثر البلاد بمنخفض جوى شديد البرودة بداية من اليوم حتى بعد غد، حيث تنخفض درجات الحرارة من 3 إلى 6 درجات مع هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة وسقوط أمطار على مناطق مختلفة من البلاد خصوصا الشمال.

وتحت عنوان " الجنيه ضمن قائمة أفضل 10 عملات أداء أمام الدولار خلال 4 سنوات"، أبرزت صحيفة "الوطن" تقريرالمركز الإعلامى لمجلس الوزراء حول وجود الجنيه ضمن أفضل عملات العالم من حيث الأداء أمام الدولار خلال 4 سنوات.

وأشارت "الوطن" إلى أن التقرير أكد صمود الجنيه خلال 2020 وتحقيقه مكاسب أمام الدولار بعد تعافى صافى الاحتياطات الدولية رغم أزمة كورونا.