الرئيس السيسى يفتتح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية .. اليوم

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، ضمن عدد من المشروعات التي سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية.
كما أنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.
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