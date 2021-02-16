البحر الأحمر
تنشط الرياح الشمالية الغربية على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتكون سرعة الرياح على خليج السويس من 30 إلى 40 عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 3.5 إلى 4.5 متر.
وتكون سرعة الرياح على البحر الأحمر من 30 إلى 35 عقدة وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 4.5 أمتار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تحذر: الملاحة في المتوسط والأحمر مضطربة.. الرياح تصل لـ40 عقدة والأمواج 6 أمتار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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