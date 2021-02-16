الري: الانتهاء من تنفيذ 86% من مشروعات الخطة الاستثمارية بقطاعات الوزارة

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا مع الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والأستاذ محمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة للمتابعة لاستعراض خطة وزارة الموارد المائية والرى للعام المالي القادم ٢٠٢١-٢٠٢٢ وموقف تنفيذ مشروعات الوزارة خلال العام المالي الحالي، وقد عقد الاجتماع بتقنية الفيديوكونفرانس بمشاركة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٨٦% من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١، مؤكدًا أن كل المشروعات تسير وفقًا للمعدلات والبرامج الزمنية المخطط لها.

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتأهيل الترع، موضحًا أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تزيد عن ١٠٠٠ كيلومتر وجارى تنفيذ ترع بأطوال ٤٠٠٠ كيلومتر أخرى، حيث تم تنفيذ أعمال بحوالى ٤ مليارات جنيه، ومن المتوقع تنفيذ أعمال أخرى بحوالي ٥.٥٠ مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالي، ومن المستهدف تنفيذ أعمال بتكلفة ١٢ مليار جنيه تقريبًا خلال العام المالى القادم، بهدف الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في منتصف العام القادم.

ولفت الدكتور عبد العاطى إلى أنه تم عرض موقف مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء بالأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتمادًا على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بالإضافة لأعمال إستكمال إنشاء المآخذ وشبكات الرى والصرف وأعمال التغذية الكهربائية بمناطق المشروع وذلك بتكلفة إجمالية تزيد عن ١٠ مليارات جنيه، بخلاف الأعمال الترابية والصناعية اللازمة لنقل ٥ ملايين م٣/ يوم من مياه مصرف بحر البقر بتكلفة إجمالية ٩٥٠ مليون جنيه وكذا أعمال (سحارات - مصارف مكشوفة - مواسير) لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد بتكلفة إجمالية ١.٧٥ مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ ٦٠% من اعمال مشروع بحر البقر من اعمال المسار ومحطات الرفع.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء الترعة الفرعية رقم ٤ بمنطقة توشكى بطول ٩ كم والتي تم الانتهاء من تنفيذها بتكلفة ١.٢ مليار جنيه تقريبا بخطة العام المالى الحالى واستكمال المنشآت والبنية التحتية الخاصة بالمسار بتكلفة ٢.١٠ مليار جنيه.

كما تم خلال الاجتماع عرض موقف المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام المالى القادم مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر وتجهيز الآبار الجوفية ومقترح لها مبلغ ٢.٤٠ مليار جنيه تقريبا، ومشروعات تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشأت الكبرى على المجارى المائية ومقترح لها مبلغ ٨٤٦ مليون جنيه، ومشروعات تطوير وترشيد نظم الرى في زمام مليون فدان ومقترح له مبلغ ١١ مليار جنيه، ومشروع إنشاء وإحلال (٥٠) محطة رفع على مستوى الجمهورية ومقترح له مبلغ ١.٥٠ مليار جنيه تقريبا، ومشروع استكمال وتطوير مبانى ومعامل المركز القومي لبحوث المياه والدراسات التطبقية في مجال الموارد المائية ومقترح لها مبلغ ١٠٩ ملايين جنيه، ومشروعات حماية الشواطىء المصرية بطول ١٦ كم ومقترح لها مبلغ ١.٤ مليار جنيه تقريبا، بالإضافة لأعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة بالوجهين البحرى والقبلى.

كما تم استعراض المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي تخدم ٥١ مركزا على مستوى الجمهورية، ومن المقترح تنفيذ مشروعات تطوير للمساقي وكذا إدخال نظم الري الحديث بتكلفة إجمالية ١١ مليار جنيه، وذلك بهدف رفع إنتاجية الأراضي الزراعية مما ينعكس على دخل المزارعين ويعمل على رفع مستوى المعيشة.