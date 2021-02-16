سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 16 فبراير وأسعار البط والرومي والدواجن البيضاء والساسو والبلدي

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محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم حالة من الإستقرار الحذر بعد الزيادة الكبيرة والتي بلغت نحو 100 في أسعار الكتاكيت الأحد الماضي، وبالرغم من ذلك فيوجد حركة استقرار في البيع والشراء وإقبال من المستهلكين على شراء الكتكوت الأبيض، خاصةً وأننا مقبلين على شهر رمضان ولم يتبقى عليه إلا أقل من شهرين، فيقوم المواطنين في الأرياف بشراء الكتكوت الأبيض حتى يصل للأوزان المناسبة قبل الشهر الفضل، ثم ذبحها وتخزينها.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021

أما بعض المواطنين الآخرين في القرى والنجوع فيقومون الآن بشراء الكتاكيت لكي تصل للوزن المناسب في أول شهر شعبان مثلاً، ثم إدخال دورة أخرى يتم ذبحها في رمضان، حيث يقوم الأهالي في القرى بشراء 20 كتكوت على سبيل المثال أو أكثر أو أقل من ذلك على حسب المكان المتاح وتربيتها وذبحها، كما أنها تكون أكثر جودة وأقل تكلفة من دواجن المزارع.

وحول سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 16 فبراير فقد جاء على النحو التالي:

الشركة السعر أسعار الكتكوت الأبيض بشركة الوطنية 9.75 جنيه أسعار الكتكوت الأبيض بشركة العناني 9.50 جنيه أسعا ر الكتكوت الأبيض بشركة مصر العربية 9 جنيه أسعار الكتكوت الأبيض بشركة القاهرة للدواجن 7.75 جنيه أسعار الكتكوت الأبيض بشركة الوادي 8.75 جنيه

أما أسعار البط والدواجن والرومي وغيرها فقد جاءت وفق ما يلي:

النوع السعر للكيلو جرام الفراخ الساسو 32 جنيه للكيلو سعر كيلو الأوراك 30 جنيه سعر البانية 60 جنيه الدواجن البيضاء ما بين 28 لـ29 جنيه للكيلو الدواجن البلدي 37 جنيه للكيلو البط 45 جنيه الرومي 50 جنيه

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