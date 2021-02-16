انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد تجدد تحذيرها من طقس اليوم ودرجة الحرارة تحت الصفر في مدينة مصرية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - واصلت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرها من طقس اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، وأشارت إلى أن الصور الملتقطة للأقمار الصناعية أشارت إلى إن السحب الممطرة والتي يصاحبها أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة تتجه الآن إلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والتي سيصاحبها أمطار مختلفة الشدة خلال الساعات التالية.

الأرصاد تجدد تحذيرها من طقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرت أمكان وشدة الأمطار اليوم الثلاثاء والتي جاءت وفق ما يلي:

أمطار على القاهرة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

أمطار غزيرة ورعدية وتساقط لحبات على الوجه البحري والحرارة.

أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

أمطار خفيفة شمال الصعيد ونشاط للرياح بشمالها وجنوبها.

وحول طقس اليوم فقد أشار الأرصاد إلى أنه بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية مع نشاط الرياح، ومائل للبرودة على السواحل الشرقية وشديد البرودة ليلاً، كما تتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي على سطح الأرض، بينما يتأثر جنوب البلاد بمرتفع جوي.

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أما درجات الحرارة المتوقعة، فسوف تشهد انخفاضاص كبيراً يزداد هذا الإنخفاض غداً الأربعاء، ولأول مرة خلال هذا الشتاء تسجل مدينة مصرية درجة حرارة تحت الصفر وهي مدينة كاترين، ولمزيد من التفاصيل في تقرير الأرصاد التالي.