انت الان تتابع تفاصيل خبر فيلم السرب| ينعش ذاكرة المصريين لبطولات الجيش المصري ويتصدر نتائج البحث 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعد الإعلان عن برموز فيلم السرب من خلال الصفحة الرسمية لتامر مرسي المنتج الخاص بالفيلم، لقي اهتمام الكثير والكثير من المصريين، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأوضح مرسي “أما عملنا مسلسل الاختيار خافوا منه ودلوقتي عملنا السرب وكمان هيخافوا منه، الرئيس السيسي وعدنا بالقصاص للشهداء وقد أوفي، وانتظروا فيلم السرب قريبًا في أدوار العرض.

وكذلك لاقى البرومو التشويقي للسرب، الآلاف من المتابعات والمشاهدات، وذلك بعد الإعلان من قبل الفنان أحمد السقا بطل السرب، كما تابع أيضا برومو الفيلم آلاف المشاهدات بعد نشره من قبل تامر مرسي المنتج، لكي يصبح التريند الأول في مصر 15 فبراير 2021.

وجدير بالذكر أنه قد تضمن برومو السرب مقطعا لرئيس مصر، بتاريخ 15/2015، قائلا “إلى شعب مصر الأبي العظيم، أن جمهورية مصر العربية تحتفظ لنفسها بحق الرد، بالتوقيت المناسب والأسلوب المناسب، للقصاص العاجل من هؤلاء القتلة.

فيلم السرب يعود بنا لتاريخ (15/2/2015)

ففي هذا التاريخ من عام 2015، قام تنظيم داعش الإرهابي ببث فيديو لقيامهم بذبح مصريين أقباط، وقد أظهر الفيديو آنذاك مشاهد تقشعر لها الأبدان، حيث ظهر في نهايته تغير لون المياه إلى لون الدم، وهذا الأمر الذي ليس بغريب على هذه الجماعات المتطرفة.

وعلي ذلك قام الجيش المصري بالرد السريع في اليوم التالي من بث الفيديو، وذلك عن طريق توجيه ضربات عديدة عن طريق الجو، لأهداف تابعه لتنظيم داعش الإرهابي.

وجاءت تلك الضربات ردا قويا وحاسما، بعد بث الفيديو لذبح 21 مصريا في ليبيا فبراير 2015.

وأضاف طارق الشناوي، الناقد السينمائي الشهير، أن قيام الدولة المصرية بإنتاج أعمال درامية لتوثيق بطولات القوات المسلحة المصرية، هو بمثابة توثيق للتاريخ في هذا المرحلة الراهنة، خاصة وأن كل هذه الأحداث قريبه، وقمنا جميعا برؤيتها بأعيننا.

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