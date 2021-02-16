انت الان تتابع تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم.. انخفاض حاد في درجات الحرارة وأمطار غزيرة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 فبراير، وبداية موجة جديدة من حالة عدم الاستقرار الجوي، وعلي ذلك أوضحت أن حالة الجو في القاهرة الكبرى ومدن القناة سوف تواجه فرص أمطار تصل للمتوسطة (50٪؜) في فترات متقطعة، مع الرمال والأتربة المتمثلة في هيئة رياح مثيرة لتلك الحالة الجوية، (22 عقدة تقريباً)، فتكون درجات الحرارة العظمى تقريباً من (17-18) والصغرى من (7-9).

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

وبناءً علي ذلك أوضحت حالة الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة التي سيواجهها الوجه البحري، فتكون رعدية مصحوبة بالبرودة في بعض الأوقات في أوقات متقطعة فتكون الرياح في بعض المناطق مثيرة للرمال والأتربة فتكون من (20-25 عقده تقريباً)، وتكون درجة الحرارة العظمى غالباً من (15-16)، والصغرى من (7-8).

وتواجه الناحية الشمالية الغربية من السواحل غداً موجه من الأمطار الغزيرة فقد تكون رعدية مصحوبة بالبرد في بعض الأوقات علي أوقات مختلفة بنشاط رياح يصل إلى (30 عقدة تقريباً) فتكون درجة الحرارة العظمى من (12-13) والصغرى من (8-9).

بينما تتعرض معظم البلاد غداً في الملاحة البحرية في البحر المتوسط تفاوت وانقلابات مضطربه فتكون ارتفاع الموجة (3. 5-. 5. 5م)

وبالنسبة لحالة الطقس في الناحية الشمالية الشرقية موجة من الأمطار الرعدية الغزيرة التي تصل لاصطحابها بالبرد والتراب والرمال في معظم الأوقات أحيانا فيكون ذلك بناءً عل الرياح المثيرة للأتربة والرمال التي تصل لـ (25 عقدة) فتكون درجة الحرارة العظمى (21-22) ودرجة الحرارة الصغرى من (9-10).

بينما شمال الصعيد سيواجه أمطار خفيفة متوسطة علي أوقات متقطعة نتيجة إثارة الرياح للأتربة والرمال في بعض المناطق تصل إلى العاصفة فتكون من (20-25 عقدة) فتكون درجة الحرارة العظمى (19-20) ودرجة الحرارة الصغرى (5-6)، بينما يوجد في جنوب الصعيد أيضا رمال وأتربة نتيجة لإثارة الرياح تصل إلى (20 عقدة تقريباً) فتكون فيها درجة الحرارة العظمى من (24-25) ودرجة الحرارة الصغرى من (8-9).

وبين مدير إدارة التنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، محمود شاهين، مواجهة البلاد لشبورة مائية صباحاً في بعض الطرق القريبة من الزراعة والمصطلحات الموصلة من وإلى الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء، على أن السواحل الغربية ستواجه أمطار خفيفة لمتوسطة.

وعلي ذلك يكون حالة الطقس شديدة البرودة ليلاً على الوجه البحري والقاهرة، وعلي السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وأيضًا على شمال وجنوب الصعيد.