بتكلفة 325 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتابع مشروعات الصرف ببنها وكفر شكر

جدة - نرمين السيد - تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، عدد من المشروعات فى مجال "الصرف الصحى والمعالجة والطرق"، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال وتذليل المشكلات والعقبات.





استهل المحافظ جولته، وفقا لبيان صحفى، بتفقد استكمال توسعات محطة معالجة بنها بتكلفة 133 مليون جنيه، حيث تخدم المحطة مدينة بنها وقرى "ميت العطار - ميت عاصم - الرملة"، وسيتم الانتهاء من أعمال التوسعات 30/5/2021

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق طابا الذى يبلغ طوله 3.500 كم2 باعتماد مالى 30 مليون جنيه، حيث شدد المحافظ على رفع تراكمات الأتربة بجانبى الطريق مع سرعة الانتهاء من أعمال الرصف كما وجه بزراعة وتجميل الجزيرة الوسطى للطريق.

وتفقد أعمال توسعة محطة معالجة صرف صحى كفر مويس من 2000 م3 /يوم إلى 4000 م3/يوم علما بأن المحطة تخدم قرى( كفر مويس -عزب الفاروقية - وعزبة مفتاح - وعزبة أبو كيلى) وبعض العزب المحيطة، وأيضا سوف تخدم المنطقة الاستثمارية بعزبة زكى بتكلفة 32 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 80% ويتم الانتهاء من أعمال التوسعة والتشغيل 30/6/2021.

واستكمل الهجان جولته بتفقد محطة معالجة صرف صحى ببرقطا بطاقة 7.500م3/يوم كمرحلة أولى علما بأن المحطة تخدم قرى (الشقر -كفر كردى -برقطا) بتكلفة 100 مليون جنيه، وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة فى أقرب وقت.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مشروع الصرف بعزبة عبد الحميد عطية وأبو الحسن مركز بنها بتكلفة 33 مليون جنيه، ووجه المحافظ لإزالة جميع المعوقات مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية ودخولها الخدمة بأقرب وقت.