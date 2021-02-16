صور.. مستشفيات منظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية قبل افتتاحها

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية للتليفزيون المصرى صورا لمستشفيات منظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية والتى من ضمنها المجمع الطبى المتكامل، والذى يفتتحه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن عدد من المشروعات المقرر افتتاحها فى قطاع الصحة





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