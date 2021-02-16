صور.. أمطار غزيرة ورياح باردة تجتاح الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - وقرر محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.
وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخى الحذر، واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
ودفعت شركة الصرف الصحى بالتنسيق مع الأحياء وشركتى مياه الشرب ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة، بـ 180 سيارة شفط، تحسبا لتراكم مياه الأمطار بالشوارع.
ومن جانبه، أعلن أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر فى المعدلات الطبيعية.
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