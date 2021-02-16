مصر تدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مدينة أربيل العراقية مساء أمس

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم ١٦ فبراير الجاري، الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مدينة أربيل مساء أمس، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت مصر عن صادق تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبه الشقيق ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي البغيض، متمنية الشفاء العاجل للمُصابين.

وتؤكد مصر على دعمها للعراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه وصون استقراره؛ كما تعرب عن ثقتها في قدرة العراق الشقيق على التصدي الحاسم لتلك الممارسات الإرهابية، التي لن تُثنيه عن جهوده الدؤوبة في بسط الأمن على ربوعه، وبما يحفظ استقراره ويصون مقدراته الوطنية.