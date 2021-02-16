وزيرة الصحة: منظومة التأمين الصحى الشامل ستشمل جميع المصريين

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن خارطة الطريق كانت مليئة بالتحديات، ولكن في المقابل، كان هناك حزمة من الإجراءات لتأهيل المواطن المصرى، للدخول في منظومة التأمين الصحى، مثل مبادرات القضاء على فيروس سي، والانتهاء من قوائم الانتظار.

وأضافت هالة زايد، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات في قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستشمل جميع المصرييين من خلال منظومة مميكنة، مؤكدة أن الوزارة عملت على توفير مخزون اسراتيجي من الطعوم.

وأوضحت الوزيرة، أن الخدمة الصحية في محافظة بورسعيد، تضاهي أي خدمة صحية في العالم، حيث تجري المحافظة عمليات لزراعة الأعضاء فائقة الدقة وبشكل احترافى كامل.

يذكر أن مجمع الاسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة واقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى إنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.