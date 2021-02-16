تحسبا للتقلبات الجوية.. الزراعة تعلن رقم الخط الساخن لتلقي الشكاوى

قرر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل غرفة عمليات من قيادات الوزارة تستمر في انعقاد دائم على مدار الساعة؛ حتى تتابع مع المزارعين والمربين تأثير الظروف الجوية المتقلبة وتخفيف آثارها السلبية.

وطالب وزير الزراعة، قطاع الخدمات والمتابعة والإدارة المركزية لشئون المديريات بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بمديريات الزراعة بالمحافظات، وإفادته بتقارير لحظية عن الآثار المناخية على المحاصيل الشتوية المنزرعة حاليا.

وأوضح أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين على الرقم الساخن: 15500 أو 19561

جدير بالذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وجه في وقت سابق، بإصدار توصيات وإرشادات للمزارعين والمربين لمجابهة الظروف الجوية المتقلبة، وطالب بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام لضمان وصول الإرشادات لكل المزراعين وتوعيتهم لتخفيف تأثير الظروف الجوية على المحاصيل والثروة الحيوانية والداجنة.