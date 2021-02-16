أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 16-2-2021.. "تعرف عليها"

‏‎بلغ سعر كيلو الباذنجان الرومى 3.5 جنيه للكيلو، أما الفلفل الرومى فقد سجل 5.5 جنيه للكيلو جرام، ‏‎‏‎والفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والفلفل الرومى 5.5 جنيه والفلفل الألوان بـ19 جنيهًا والليمون بـ17 جنيهًا.

سجل كيلو الفاصوليا الخضراء 14.5 جنيه، ووصل سعر كيلو البسلة إلى 7 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 1.5 للكيلو ويزيد لـ 3 جنيه، والخيار الصوب من 2 جنيه إلى 3.5 جنيه، ووصل سعر اللفت لـ 1.25، والبنجر من 2 جنيه لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 6 جنيه إلى 24 جنيه.

استقر سعر التفاح السكري إلى 25 جنيهًا، ووصل سعر كانتلوب " أناناس" إلى 9.5 جنيهـ بلغ سعر اليوسفي 6.5 جنيه، أما الجوافة بـ 8.5 جنيه، وسجل سعر الموز البلدى إلى ـ10.5 جنيه، أنا عن العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيهًا، التفاح الإيطالى بـ ـ25 جنيهًا.

فيما تراوح سعر البرتقال البلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال السكري من 3 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة من 3 إلى 5 جنيه، فيما تراوحت أسعار اليوسفي من 2.5 جنيه إلى 5 جنيه، بينما وصل سعر الجريب فروت من 6 جنيه لـ 9 جنيه للكيلو.

الجدير بالذكر، أن أسعار الخضروات والفاكهة تتغير في الأسواق بإختلاف المحافظات والمدن، وكذلك من تجار إلى آخر، فضلًا عن التغيرات الجوية التي حتمًا تؤثر على أسعار الخضروات والفاكهة، ونقلها إلى الأسواق.