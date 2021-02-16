تباين أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 16-2-2021 في البنوك

العملات- ارشيفية
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 16-2-2021، يهتم العديد من المواطنين بأسعار العملة مقابل الجنيه المصري، وخاصة المستثمرين منهم.
شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية تباين ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، في عدد من البنوك المصرية العاملة، وشركات الصرافة.
أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية بالجنيه المصري
بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.54 جنيه، و 15.67 للبيع.
كما ارتفع سعر شراء اليورو ليصل إلى 18.85 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 19.01 جنيه.
ووصل سعر الجنيه الاسترليني للشراء إلى 21.61 جنيه، وللبيع 21.79 جنيه.
وسجل سعر الدولار الكندي للشراء 12.27 جنيه، وسعر البيع وصل لـ 12.38 جنيه.
والين الياباني بلغ سعر الشراء لـ 14.76، وسعر البيع 14.89 جنيه.
أما اليوان الصيني استقر سعر الشراء عند 2.40 جنيه، و2.42 جنيه للبيع.
بينما وصل سعر الفرنك السويسري للشراء 17.45 جنيه، وللبيع 17.60 جنيه.
أسعار الصرف الرسمية للعملات العربية بالجنيه المصري
استقر سعر الريال السعودي 4.14 جنيه للشراء، و للبيع 4.17 جنيه.
فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.23 جنيه للشراء، و 4.26 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الكويتى 51.41 جنيه للشراء، وسعر البيع 52.85 جنيه.
وجاء سعر الدينار البحريني وفق اخر تحديث قام به البنك المركزى المصرى بالجنيه 41.23 جنيه للشراء، 41.58 جنيه للبيع.
أما الريال العماني وصل سعر الشراء لـ 40.37 جنيه ، و41.71 جنيه للبيع.
والريال القطري بلغ سعر الشراء 4.26 جنيه، و 4.30 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدينار الأردني للشراء 21.89 جنيه، وسعر البيع 22.13 جنيه.
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