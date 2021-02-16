تباين أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 16-2-2021 في البنوك

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 16-2-2021، يهتم العديد من المواطنين بأسعار العملة مقابل الجنيه المصري، وخاصة المستثمرين منهم.

شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية تباين ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، في عدد من البنوك المصرية العاملة، وشركات الصرافة.