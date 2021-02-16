أهمها مواجهتي الأهلي وليفربول.. جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباريات اليوم الثلاثاء في جميع دوريات العالم، والتي من أهمها مباراة الأهلي أمام فريق المريخ السوداني.

تقام مباراة الأهلي اليوم أمام فريق المريخ السوداني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً في بطولة إفريقيا.

الدوري المصري

تقام مباراة البنك الأهلي أمام فريق مصر المقاصة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

كأس مصر

يدخل فريق سموحة مباراته أمام فريق دكرنس ضمن منافسات بطولة كأس مصر الدور ال32 والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف.

دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ليفربول اليوم أمام فريق اربي لايبزيج والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

يدخل فريق برشلونة مباراته اليوم أمام فريق باريس سان جيرمان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وأعلن المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني عن قائمة صفوف القلعة الحمراء أمام المريخ السوداني.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

محمد هاني - أحمد رمضان "بيكهام" - ياسر إبراهيم - بدر بانون - رامي ربيعة - محمود وحيد.

أليو ديانج - السولية - أكرم توفيق - حمدي فتحي - "أفشة".

جونيور أجايي - "كهربا" - محمد شريف - مروان محسن - والتر بواليا.

ويغيب عن الأهلي في اللقاء علي معلول لاعب الفريق بسبب تعرضه للإصابة في مباراته في بطولة كأس العالم للأندية، و حسين الشحات للإيقاف، وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن بسبب الإصابة.

وأعلن الإتحاد الإفريقي عن طاقم تحكيم المباراة، ويتكون من الزامبي جاني سيكاوزي حكما للساحة ، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والموزمبيقي أرسينيو شادريك.

وحقق المارد الأحمر المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية بقطر وفاز بالميدالية البرونزية.

