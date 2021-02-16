السيسي يفتتح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية

تتوجه الأنظار إلى محافظة الإسماعيلية، مع صباح اليوم الثلاثاء، جراء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.

افتتاح السيسي مجمع الإسماعيلية الطبي

ولفت بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة، وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في اطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها علي مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوي الجمهورية.

تعقيم مجمع الإسماعيلية قبل افتتاحه اليوم

خضع مجمع الإسماعيلية الطبي لحملات تعقيم، في الصباح الباكر، اليوم الثلاثاء، كما أجرى الطب الوقائي مسحات كورونا للعاملين والحضور في فعاليات الافتتاح الرئاسي لمنظومة التإمين الصحي الشامل.

الإسماعيلية تستعد لإستقبال السيسي

أعلنت قوات الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية، الاستنفار الأمني، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي اليوم.

وأغلقت قوات الأمن الطريق الدائري، وكافة الطرق المؤدية لمجمع الإسماعيلية الطبي، استعدادًا لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعطاء إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بتشغيل 3 مستشفيات و22 مركزًا ووحدة صحية، لتقديم خدمات المنظومة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة