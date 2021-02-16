حالة الطقس اليوم.. تحذيرات الخبراء لتجنب نزلات البرد في الأمطار والعواصف

الطقس اليوم تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء 16-2-2021، تزمنًا مع إنخفاض درجات الحرارة اليوم وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم.

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الثلاثاء، هطول الأمطار على العديد من المحافظات والمناطق المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس اليوم

أكد الخبراء، أن طقس اليوم سيكون بارد على جميع أنحاء البلاد، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسماعيلية، والسويس، والفيوم، وبنى سويف، وأمطار غزيرة على "السلوم، ومطروح، والإسكندرية، ورشيد، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية.

وأضافت هيئة الأرصاد في توقعاتها عن حالة الطقس اليوم بوجود رياح نشطة على كافة الأنحاء مثيرة للأتربة والرمال تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد. هاني الناظر يحذر المواطنين بسبب حالة الطقس اليوم

شدد الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، على المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل اليوم بسبب حالة الطقس اليوم وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

وكتب الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "ارجو من حضراتكم عند الخروج اليوم وغدًا باذن الله بضرورة ارتداء الكمامة بمجرد الخروج من باب المنزل وايضا في الشارع والاماكن المفتوحة وليس في الاماكن المغلقة فقط.. لان الكمامة سوف تحمي الجهاز التنفسي من الاتربة والهواء البارد وتحمي من احتمال التعرض لنوبات برد وحساسية وغيرها".