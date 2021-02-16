موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم الثلاثاء.. والقنوات الناقلة

يدخل فريق الأهلي مباراته اليوم الثلاثاء أمام فريق المريخ السوداني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً في أولي مبارياته بطولة إفريقيا علي استاد القاهرة الدولي.

ويسعي المارد الأحمر لتحقيق الفوز علي المريخ السوداني في أولي مبارياته مما تشكل دافع قوي للفريق في إستكمال البطولة، ويأمل الفريق في حصد البطولة مثل النسخة الماضية والتي فاز بها علي حساب غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2/1.

بينما يحتل الفريق الأحمر المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ بدوري الأبطال



وأعلنت شبكة قنوات Bein sport بث أحداث المباراة بين الأهلي والمريخ عبر3 قنوات مختلفة، بالإضافة لـ 3 قنوات أخرى تذيع اللقاء.

وأكدت مجموعة قنوات Bein sport بث المباراة عبر bein sport hd 7، بتعليق صوتي للمعلق عصام الشوالي.

وتبث beIN Sports Fr 4 HD max أحداث اللقاء في تمام التاسعة بين الأهلي والمريخ، بتعليق صوتي أجنبي

ويرتدي المارد الأحمر زيه التقليدي في مباراة اليوم أمام المريخ السوداني.

وجاءت قائمة الفريق للمباراة كالتالي:

محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

محمد هاني - أحمد رمضان "بيكهام" - ياسر إبراهيم - بدر بانون - رامي ربيعة - محمود وحيد.

أليو ديانج - السولية - أكرم توفيق - حمدي فتحي - "أفشة".

جونيور أجايي - "كهربا" - محمد شريف - مروان محسن - والتر بواليا.

والجدير بالذكر أنه يغيب عن الأهلي في اللقاء علي معلول لاعب الفريق بسبب تعرضه للإصابة في مباراته في بطولة كأس العالم للأندية، و حسين الشحات للإيقاف، وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن بسبب الإصابة.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق

وقد أعلن الإتحاد الإفريقي عن طاقم تحكيم المباراة، ويتكون من الزامبي جاني سيكاوزي حكما للساحة ، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والموزمبيقي أرسينيو شادريك.

وأثار تعيين الزامبي جكما لمباراة المارد الأحمر، مخاوف جمهور الأهلي بعد تردد شبهات كثيرة بالحكم خلال المباريات الماضية.