أسعار الذهب في مصر.. ارتفاع جديد في الأسواق اليوم الثلاثاء 16-2-2021

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021، جراء صعود سعر الذهب عالميًا في مستهل تعاملات اليوم ليرتفع أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ بداية التعاملات في سوق الذهب المحلي بمحال الصاغة بمصر.

تحرك سعر الذهب اليوم في مصر بنحو جنيهان للجرام الواحد عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا ليبلغ الجرام نحو 798 جنيهًأ، مقارنة 796 جنيها نهاية تعاملات امس، غير شاملة المصنعية بمحال الذهب ولدى الصاغة.

أسعار الذهب في مصر

شعدت أسعار الذهب خلال الفترة القليلة الماضية حالة من التباين، ليعود ويرتفع سعر الذهب في مصر ويصل عيار 24 إلى 912 جنيه للجرام الواحد، وبلغ عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعًا في سوق الذهب 798 جنيه للجرام، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 684 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب 6384 جنيهًا، إلا أن أونصة الذهب قد تشهد تغيرات عدة خلال الساعات القادمة مع التداول على المعدن الأصفر في الأسواق العالمية من جديد.

يتوقع عدد من الخبراء، أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

الجدير بالذكر، أن محال الذهب تحاول جاهدة تحريك السوق، وجذب المشترين في ظل ركود رهيب في المبيعات خلال الفترة الماضية والحالية، بالتزامن مع تفشي أزمة فيروس كورونا وتدهور الحالة الاقتصادية على المستوى العالمي، وتراجع الطلب على المعدن الأصفر.