أخبار مصرية

هالة زايد: 83% من سكان الإسماعيلية سجلوا بمنظومة التأمين الصحى الشامل

0 نشر
مصطفى فراج 2021-02-16 10:31 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الـتأمين الصحى الشامل سيشمل جميع المصريين من خلال منظومة مميكنة، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إجراء 36 ألف عملية جراحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأضافت وزيرة الصحة فى كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، ضمن عدد من مشروعات قطاع الصحة امتدت لمحافظة الأقصر من خلال رفع كفاءة البينة التحتية وإعادة تأهيل المستشفيات بالأقصر والتى تكلفت حوالى 9.6 مليار جنيه.

وأوضحت الوزيرة أن تكلفة وإعادة تأهيل المستشفيات فى محافظة الإسماعيلية والتى شملت 24 مستشفى وعدد كبير من الوحدات الصحية بلغت 10 مليارات جنيه، مؤكدة أنه يتم ميكنة كل الخدمات المقدمة للمواطنين فى المراكز والوحدات الصحية، مشيرة إلى أن 83% سجلوا فى منظومة التامين الصحى الشامل من قاطنى الإسماعيلية.

وأشارت إلى أن خدمة التأمين الصحى ببورسعيد تضاهى أعلى الخدمات الطبية، لافتة إلى أن الدولة أقامت مؤسسات علاجية جديدة على أسس عالمية.

وقالت إن الصحة عملت على 9 محاور فى منظومة التامين الصحى الشامل، وسيكون هناك مقر لمنظومة التامين الصحى الشامل فى العاصمة الإدارية، موضحة أن محافظة بورسعيد يتم فيها جراحات عاجلة بدون قوائم انتظار.

ونوهت الوزيرة بإطلاق برنامج "نرعاك فى مصر" لتقديم خدمات السياحة العلاجية للوافدين إلى مصر ضمن السياحة العلاجية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هالة زايد: 83% من سكان الإسماعيلية سجلوا بمنظومة التأمين الصحى الشامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا