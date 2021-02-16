هالة زايد: 83% من سكان الإسماعيلية سجلوا بمنظومة التأمين الصحى الشامل

وأضافت وزيرة الصحة فى كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، ضمن عدد من مشروعات قطاع الصحة امتدت لمحافظة الأقصر من خلال رفع كفاءة البينة التحتية وإعادة تأهيل المستشفيات بالأقصر والتى تكلفت حوالى 9.6 مليار جنيه.
وأوضحت الوزيرة أن تكلفة وإعادة تأهيل المستشفيات فى محافظة الإسماعيلية والتى شملت 24 مستشفى وعدد كبير من الوحدات الصحية بلغت 10 مليارات جنيه، مؤكدة أنه يتم ميكنة كل الخدمات المقدمة للمواطنين فى المراكز والوحدات الصحية، مشيرة إلى أن 83% سجلوا فى منظومة التامين الصحى الشامل من قاطنى الإسماعيلية.
وأشارت إلى أن خدمة التأمين الصحى ببورسعيد تضاهى أعلى الخدمات الطبية، لافتة إلى أن الدولة أقامت مؤسسات علاجية جديدة على أسس عالمية.
وقالت إن الصحة عملت على 9 محاور فى منظومة التامين الصحى الشامل، وسيكون هناك مقر لمنظومة التامين الصحى الشامل فى العاصمة الإدارية، موضحة أن محافظة بورسعيد يتم فيها جراحات عاجلة بدون قوائم انتظار.
ونوهت الوزيرة بإطلاق برنامج "نرعاك فى مصر" لتقديم خدمات السياحة العلاجية للوافدين إلى مصر ضمن السياحة العلاجية.
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