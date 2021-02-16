هالة زايد:  54.5 مليار جنيه تكلفة احتياجات قطاع الصحة فى ظل النمو السكانى

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه طورنا 34 مستشفى حميات وصدر من أصل 81 كانت حائط صد خلال أزمة كورونا، منوهة بأن تكلفة احتياجات قطاع الصحة فى ظل النمو السكانى تبلغ 54.5 مليار جنيه.





وأضافت زايد خلال كلمتها فى افتتاح المجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن لأول مرة تم توفير 5 ملايين عبوة من ألبان الأطفال كاحتياطى استراتيجى، مشيرة إلى أن تم تأهيل 8 مراكز لتجميع مشتقات البلازما، وتم الكشف على 30 مليون مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة، وأن معدل ارتداد الأورام انخفض من 10% إلى 15%. وذكرت وزيرة الصحة إنه تم تطوير 40% من وحدات الغسيل الكلوى و30% من أجهزة الغسيل الكلوى فى مصر، مشيرة إلى أن إجمالى تكلفة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار 6 مليارات جنيه.

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