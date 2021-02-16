هالة زايد: نستهدف 100% من المواطنين فى منظومة التأمين الصحي الشامل

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه وفقًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بوجود تأمين صحى شامل، تستهدف منظومة التأمين الصحى الشامل الوصول لـ 100% من المواطنين بعد أن كانت تشمل 58% من المواطنين فقط.





وأضافت زايد خلال كلمتها فى افتتاح المجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك حوكمة وفصل كبير بين تقديم الخدمة وتمويلها والرقابة عليها، مع تجميع جميع الخدمات تحت مظلة هيئة الرعاية الصحية، والتوفير على الأسرة الإنفاق من الجيب. وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل مميكنة ويمكن من خلالها التعرف على جميع المؤشرات الصحية للمواطنين، موضحة أن خارطة طريق تدشين المنظومة كانت مليئة بالتحديات ولكن كان هناك حزمة أطلقها الرئيس لتأهيل مصر لهذه المنظومة أهمها المبادرات الصحية التى تجعل مصر من أبرز التحديات الصحية التى تواجه مصر وأهمها مبادرة فيروس سى وقوائم الانتظار.

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