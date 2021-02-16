التعليم العالى: تدريب 12 ألف شخص فى مجالات الذكاء الصناعى والحوسبة

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا قدمه الدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمى، حول فعاليات المؤتمر الثانى لشركة هواوى العالمية، وعرض مشروع اتحاد الشركات لتوظيف المواهب ITB.





وذكر التقرير أن ممثلى شركة هواوى، عرضوا تفاصيل مشروع اتحاد الشركات لتوظيف المواهب ITB، وما تم تحقيقه من نتائج تجاوزت الخطة المعدة مسبقا، حيث تم التواجد داخل الجامعات الحكومية والخاصة وإنشاء أكثر من 62 أكاديمية.

وأشار التقرير إلى حصول أكثر من 3.000 من المتدربين على شهادات رسمية معتمدة فى التخصصات التكنولوجية بالإضافة إلى تدريب أكثر من 12 ألف متدرب فى مجالات البيانات الضخمة والذكاء الصناعى، والحوسبة السحابية والشبكات.

وأفاد التقرير أن المشروع اتحاد الشركات لتوظيف المواهب ITB يأتى تماشيا مع جهود الدولة نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والتى تهدف إلى عملية التحول الرقمى، وفى إطار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى نحو رفع كفاءة وخبرات الطلاب حتى يكونوا قادرين على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والعالمى.

الجدير بالذكر أن مشروع اتحاد الشركات لتوظيف المواهب iTB يهدف إلى دعم وتدريب المواهب من الطلاب المهتميين بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لمنحهم فرص تدريب وتوظيف متقدمة، كما يسعى البرنامج إلى بناء رابط بين البحث والتطوير وتنمية المواهب، والحصول على فرص تعيين وتوظيف فى شركة هواوى وشركائها الإقليميين، بالإضافة إلى ربط الطلاب بسوق العمل وسد الفجوة بين قدرات خريجى الجامعات وتوقعات الشركات للخريجين، من خلال إشراك طلاب الجامعات المصرية فى البرامج التدريبية التى تقوم بها الشركة؛ لإعداد جيل من المتخصصين فى التقنيات الحديثة مثل (الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات) والتى أصبحت الركيزة الرئيسية فى الثورة الصناعية الرابعة والتطبيقات الذكية.