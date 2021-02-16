برلمانى يشيد بفرض ضرائب نواب الشيوخ.. ويطالب بالمثل للبرلمان

وتابع سامى، فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، "أحث مجلس النواب على تعديل اللائحة الخاصة بهم أيضًا وإخضاع رواتبهم للضرائب أسوة بمجلس الشيوخ".
وأكد أن الحزب المصرى الديمقراطى سيقوم بالتأكيد بتقديم مشروع بتعديل لائحة مجلس النواب متضمنًا هذا البند، مشددًا على أهميته ليكون النائب مثالا يحتذى به للالتزام بالقانون فهو بالأصل مواطن عادى يقدم خدمة عامة، دون السعى للحصول على مزايا تفضيلية.
وأشار سامى إلى أن مناقشة لائحة الشيوخ الأسبوع الجارى آثرت لديه بعض التخوف فى إمكانية تحقيق التنسيق بين المجلسين واحساس بعدم رغبة مجلس النواب فى الاستعانة بخبرات وإمكانيات مجلس الشيوخ فى تسهيل وتسريع أعماله التشريعية.
وطالب سامى بضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين المجلسين والاعتماد على مجلس الشيوخ فى إثراء النقاش حول بعض القوانين المتضمنة فى اختصاصات مجلس الشيوخ ومنها ما يتعلق بالتنمية المستدامة وكل ما بمس الحالة الاقتصادية للمواطن مثل القوانين المرتبطة بالإسكان والضرائب، داعيًا للاستعانة بمجلس الشيوخ أيضًا عند مناقشة القوانين التى قد تثير جدلاً أو تمس فئة مجتمعية كبيرة وتحتاج وقت للحوار مع ممثلين عنها مثل قانون الأحوال الشخصية أو النقابات العمالية.
وأوضح أن مجلس الشيوخ يمتلك الكثير من الخبرات وكذلك الوقت بما يمكنه من مناقشات واسعة لأية قضايا أو قوانين متعلقة بموضوعات مجتمعية، ولاسيما وأن الوقت قد لا يتيتح لمجلس النواب المناقشة الموسعة واللازمة لمثل هذه القوانين.
وأشار عضو الشيوخ إلى ضرورة التكامل بين الغرفتين ليكون التشريعات الصادرة مدروسة جيدًا من كل الجوانب، لتخرج القوانين متماسكة ومدروسة جيدًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن التنسيق بين المجلسين قابل للتحقق لأن رئيسى المجلسين من خلفية مؤسسية واحدة وسيكون هناك تناغم بينهما.
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