وزيرا التنمية المحلية والبيئة يناقشان خطة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات

جدة - نرمين السيد - عقد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا بمقر وزارة التنمية المحلية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ "الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة" بالمحافظات فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء.





وأكدت وزيرة البيئة ضرورة الإسراع فى تشغيل المحطات الوسيطة التى تم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها بالفعل للمحافظات، ومتابعة المحطات الوسيطة القائمة والانتهاء من عملية تسليم المعدات حتى يتم انضمامها المنظومة والتى سوف تساعد على كفاءة عملية جمع المخلفات، موضحة أن دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات هو تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقًا لقانون تنظيم إدارة المُخلفات رقم (202) لسنة 2020.

وفيما يخص عقود التشغيل، أشارت إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للانتهاء بتحديد التكاليف التشغيلية ومقترح الاستدامة المالية لمنظومة المخلفات البلدية، ليتم مراعاة ذلك فى اللائحة التنفيذية لقانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات والتى تقوم وزارة البيئة بإعدادها، معلنة أنه تم الانتهاء من اعداد مسودة اللائحة، وسيتم مشاركتها مع وزارة التنمية المحلية وكل الوزارات والجهات المعنية لإبداء الرأى فيها وإدراج جميع الملاحظات قبل عرضها على مجلس الوزراء واعتمادها.

واستعرضت جهود وزارة البيئة فيما يخص الدعم المؤسسى والمشاركة الاجتماعية لمنظومة المخلفات البلدية، ومنها حملة "جميلة يا مصر" والتى ستطلقها وزارة البيئة خلال شهر مارس بهدف التعريف بقانون تنظيم إدارة المخلفات وطرق التعامل مع المخلفات الصلبة، وما يتم تنفيذه فى مشروعات البنية التحتية.

وشددت على حرص وزارة البيئة على إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ المنظومة، خصوصًا فى مجال تحويل المخلفات لطاقة، حيث يتم التنسيق مع المحافظين لتحديد مواقع بالمحافظات المرشحة لتنفيذ مشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة فى المرحلة الأولى وهى الآتى (الجيزة، والغربية، والإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، ودمياط، والمنوفية، والشرقية).

من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية وجود تعاون وتنسيق مستمر بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المنظومة الجديدة للنظافة وإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالى الحضارى للشارع المصرى من جديد وتحقيق رضا المواطن عن المنظومة.

وأشار شعراوى إلى أن البرنامج الأول للمنظومة يسير وفقًا للخطة الموضوعة والخاص بتطوير البنية الأساسية والتى تشمل المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، وكذلك المدافن الصحية ومصانع التدوير وإغلاق المقابل العشوائية والتى تتم بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

وشدد شعراوى على أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع بتنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى والتغلب على كل المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات، مؤكدًا أهمية المتابعة الجيدة لعملية استخدام المعدات الجديدة للمنظومة والتى تسلمتها المحافظات خلال الفترة الماضية لضمان حسن إدارتها وتشغيلها للاستفادة بها بصورة جيدة.

واتفق الوزيران على إعداد جدول زمنى خلال الأيام المقبلة لتنظيم لقاءات لوزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس لاستعراض ما تم على أرض المحافظات فيما يخص برامج المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات وما تتضمنه من تطوير البينة الأساسية من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع للمعالجة والتدوير، وكذلك مناقشة الخطط التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

كما اتفقا على تنظيم لقاءات وزيارات للسادة أعضاء مجلس النواب مع قيادات الوزارتين لزيارة المشروعات المنفذة على أرض الواقع بمحافظاتهم فى إطار المنظومة الجديدة للمخلفات لإطلاعهم على آخر المستجدات التى شهدتها المحافظات منذ بدء التنفيذ الفعلى للمنظومة وحتى الآن ليكونوا على دراية وعلم كامل بما يتم فى إطار المنظومة باعتبارهم نواب الشعب ويلتقون مع المواطنين فى دوائرهم بصورة مستمرة.