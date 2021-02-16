وزيرة الصحة: المشروع القومى لتصنيع البلازما سينقل مصر نقلة كبرى بين الدول...

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية أقامت مؤسسات علاجية جديدة على أعلى مستوى.

وأضافت هالة زايد، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات في قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أن محافظة السويس ستشهد أكبر مجمع طبى في شمال مصر وشرقها في الفترة المقبلة، كما سيتم إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بها قريبا، مشيرة إلى أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، سيؤهل الريف المصرى لاستقبال منظومة التأمين الصحى الشامل بنسبة 100% لخدمة الأهالى.

وأوضحت الوزيرة، أن المشروع القومى لتصنيع البلازما سينقل مصر نقلة كبرى بين الدول الكبرى، متابعه: "قمنا بفحص 60 مليون مواطن ضمن حملة الكشف عن فيروس سي".

يذكر أن مجمع الاسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة واقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى إنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.