مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يلتقي مع وفد منظمة مبادرة إدارة الأزمة...

التقى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير د. بدر عبد العاطي، وبمشاركة عدد من مساعدي وزير الخارجية، مع وفد منظمة مبادرة إدارة الأزمة الفنلندية CMI برئاسة المدير التنفيذي وعدد من كبار مساعديها، الذي يزور القاهرة حالياً، وهي منظمة غير حكومية تعنى بالتوسط في النزاعات والسعي نحو إيجاد حلول لها من خلال التحاور مع الأطراف المعنية بكل أزمة وإجراء لقاءات مع المسئولين بالدول المهتمة بهذه النزاعات. وقد شارك في الاجتماع من الجانب المصري كل من السفير محمد أبو الخير مساعد وزير الخارجية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية لشئون السودان، والسفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير د. حسام الدين علي مدير إدارة إسرائيل، والسفير علاء الدين عبد المنعم مدير إدارة المعلومات والتخطيط السياسي وإدارة الأزمات، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة لحل النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا، ومديري شئون مجلس التعاون الخليجي واليمن، وفلسطين.

تناول الاجتماع العديد من الموضوعات الإقليمية مثل عملية السلام في الشرق الأوسط والجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية واجراء الانتخابات الفلسطينية واستئناف مفاوضات السلام، ومستجدات الأزمة الليبية، وأمن البحر الأحمر، ومفاوضات سد النهضة، وملف السودان، والوضع في منطقة شرق المتوسط، والدور المصري في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وقد استعرض الوفد المصري رؤية الدولة تجاه تلك الأزمات العديدة التي تمر بها المنطقة وما تبذله من جهود وما تطرحه من رؤى في مختلف القضايا وصولاً إلى إيجاد حلول سلمية لكافة النزاعات سعياً لتحقيق الأمن والسلم الإقليمي، وتحقيقاً للصالح العام لمواطني هذه الدول.

وقد أبدى الوفد الفنلندي تقديره لدور مصر كركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودورها في تحقيق التنمية في القارة الافريقية.