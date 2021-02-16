تحذيرات من الأرصاد: أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة

كشف خبراء الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية، الآن تشير إلى أن السحب المنخفضة الممطرة بدأت في التكون على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة.

وكشف خبراء الأرصاد أن من المتوقع أن تمتد إلى القاهرة والجيزة ومناطق من شمال وجنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء طقس بارد نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء مع رياح نشطة، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بنى سويف)، وغزيرة ورعدية على مناطق من: (السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية)، ومتوسطة إلى رعدية على مناطق من: (العريش، رفح، رأس سدر، سانت كاترين)، بالإضافة إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة جدا، وإرتفاع الموج فيه من 3,5 متر الى 5,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.